Theo phản ánh của ông T.K.T., Quyết định số 104/QĐ-BDTTG ngày 27/2/2026 đã công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030. Vậy để được hưởng chế độ theo Nghị định 76/2019 của Chính phủ thì chỉ cần công tác tại xã khu vực III hay phải làm việc tại thôn đặc biệt khó khăn?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, khoản 2 Điều 1 Nghị định 76/2019 đã quy định rõ phạm vi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng các chính sách ưu đãi.

Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định 272/2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Tại Điều 9 của nghị định này, Chính phủ giao UBND cấp tỉnh và Bộ Dân tộc và Tôn giáo phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III.

Theo Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các xã khu vực III hoặc thôn đặc biệt khó khăn nằm trong danh mục được Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố giai đoạn 2026-2030 đều thuộc diện hưởng chính sách theo Nghị định 76/2019.

Như vậy, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, việc hưởng chính sách không chỉ áp dụng đối với người làm việc tại các thôn đặc biệt khó khăn mà còn áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các xã khu vực III nằm trong danh mục được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Đối với trường hợp cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị ông T. liên hệ cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức hoặc Sở Nội vụ địa phương để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết theo thẩm quyền.



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