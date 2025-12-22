Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây ký ban hành công điện chỉ đạo tập trung hoàn thành mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Theo đó, từ đầu năm 2025 đến nay, các bộ, cơ quan đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để bãi bỏ 282 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 953 thủ tục hành chính, cắt giảm 849 điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

Tất cả 34/34 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn, trong đó có 18 địa phương công bố 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn tồn tại, hạn chế.

Để bảo đảm cắt giảm thực chất, hiệu quả thủ tục hành chính, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành việc cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ và thời gian cải cách thủ tục hành chính.

Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát để bãi bỏ ngay các điều kiện kinh doanh đối với những ngành, nghề đã được đưa ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình như các yêu cầu: phải nộp hồ sơ gốc, nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại nơi cư trú hoặc nơi đóng trụ sở hoặc nơi cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính lần đầu, phải có mặt tại nơi giải quyết để ký nhận kết quả… Việc này phải hoàn thành trước ngày 31/12.

Chủ tịch các tỉnh, thành cần hoàn thành việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành trước ngày 31/12.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Trong đó, 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả, giảm tối đa giấy tờ trước ngày 31/12.

Các bộ, cơ quan ngang bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; liên thông, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình cũng như cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng lộ trình.

Lãnh đạo các địa phương được giao cần tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử của thủ tục hành chính đáp ứng thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Việc này cần hoàn thành trước ngày 31/12.

Thủ tướng giao bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch các tỉnh, thành chịu trách nhiệm về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Thủ tướng lưu ý đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, cần khẩn trương tập trung hoàn thành.