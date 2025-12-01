Ngày 1/12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp báo thường kỳ tháng 11. Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì họp báo.

Một trong số các vấn đề được quan tâm tại họp báo là tiến độ cấp phép hồ sơ thí điểm cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp Internet vệ tinh Starlink của SpaceX và Kuiper của Amazon.

Trong buổi làm việc hồi tháng 8 với Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long, đại diện Amazon Kuiper khẳng định Việt Nam có vị thế đặc biệt trong chiến lược phát triển của tập đoàn.

Dự án Kuiper là sáng kiến chiến lược của tập đoàn này nhằm xây dựng hệ thống hơn 3.200 vệ tinh LEO, cung cấp Internet tốc độ cao (lên đến 400 Mbps cho cá nhân, 1 Gbps cho doanh nghiệp), độ trễ thấp, tập trung vào các khu vực chưa được phục vụ hoặc phục vụ kém như vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Tính tới thời điểm tháng 8, tập đoàn đã phóng 102 vệ tinh, với kế hoạch đạt ít nhất 50% chòm sao vào năm 2026. Hệ thống sử dụng băng tần Ka, thiết bị đầu cuối nhỏ gọn, dễ lắp đặt và tích hợp bảo mật từ AWS.

Tại họp báo, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết ngày 24/11, doanh nghiệp này đã nộp hồ sơ bổ sung, làm rõ các nội dung theo ý kiến của các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính.

Ngay sau đó, hồ sơ được Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển cho các bộ, ngành liên quan để phối hợp xem xét giải quyết theo quy định.

Ông Nguyễn Anh Cương, Cục phó Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, trả lời phóng viên tại họp báo thường kỳ tháng 11. Ảnh: Bộ KH&CN

Đối với dịch vụ của SpaceX, trả lời phóng viên VietNamNet, ông Nguyễn Anh Cương thông tin, "Starlink đã đi gần đến bước cuối cùng của việc cung cấp dịch vụ tại Việt Nam". Sau khi Starlink gửi hồ sơ một lần, Bộ đã hướng dẫn doanh nghiệp làm rõ một số điểm và dự kiến, công ty sẽ hoàn thiện, nộp lại hồ sơ xin cấp phép trong tuần này.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các Bộ ngành có liên quan như Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ. Tinh thần là “xem xét cấp phép trong thời gian sớm nhất”, ông Nguyễn Anh Cương nói.

Lãnh đạo Cục Viễn thông cho biết thêm, do có phạm vi phủ sóng rộng, các dịch vụ Internet vệ tinh như Starlink có thể đóng vai trò bổ trợ cho các dịch vụ viễn thông cố định, di động mặt đất của các nhà mạng trong nước; nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đặc biệt trong điều kiện thiên tai, thảm họa khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị ảnh hưởng.

Quan trọng hơn, đây có thể là kênh bổ trợ hữu hiệu để dự phòng truyền dẫn kết nối giữa các trạm BTS phục vụ ứng cứu, khôi phục thông tin liên lạc giữa bão lũ.

Trong các đợt lũ lụt lịch sử tại Việt Nam vừa qua, Bộ KH&CN đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành khoa học và công nghệ tập trung triển khai các biện pháp, phương án ứng phó hiệu quả với thiên tai.

Bão số 13, 14 kèm theo lũ quét, sạt lở đất khiến hệ thống thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, số lượng trạm bị mất liên lạc lúc cao điểm trong bão số 13 lên đến 906 trạm trên tổng số 6.307 vị trí trạm BTS trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk; sau bão số 14 là 1.202 trạm trên tổng số 8.742 vị trí trạm BTS tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ như điều chỉnh công suất phát của trạm lân cận để phủ sóng cho vị trí bị mất liên lạc, triển khai các xe phát sóng lưu động đến vị trí mất liên lạc để thay thế tạm thời cho trạm bị mất liên lạc trong thời gian khắc phục, thông tin liên lạc cơ bản vẫn được đảm bảo tới 100% lãnh đạo cấp thôn, bản phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Tuy nhiên, hoạt động phục vụ cho người dân không thể đảm bảo chất lượng như ngày thường.

Sau thiên tai, mạng lưới viễn thông tại hầu hết các vùng bị ảnh hưởng được khôi phục trong thời gian ngắn chỉ từ 1 đến 3 ngày, không để xảy ra tình trạng gián đoạn kéo dài gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành.

Công tác cảnh báo sớm qua hình thức nhắn tin đến các thuê bao trong vùng bị ảnh hưởng giúp nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó của người dân.

Sự phối hợp giữa doanh nghiệp viễn thông và chính quyền địa phương được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả tổng thể của công tác phòng, chống lụt bão.

Tại các khu vực bị mất điện lưới, các doanh nghiệp viễn thông mở cửa các trụ sở, văn phòng, nhà trạm có máy phát điện và mời người dân đến sạc điện thoại phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc.

Nhà mạng cũng điều động các xe trạm BTS lưu động và điểm sạc dự phòng, máy phát điện đến các khu vực tập trung đông dân cư, điểm sơ tán để người dân có thể kết nối, liên lạc với người thân và tiếp cận thông tin.

Các nhà mạng cũng đã có các chính sách duy trì, gia hạn gói cước, tài khoản khoản viễn thông cho thuê bao tại các vùng bị ảnh hưởng nặng, giúp người dân duy trì kết nối thông tin liên lạc.