Giằng co quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế trong tuần 3-7/11 tiếp tục đi ngang quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce (127,7 triệu đồng/lượng theo tỷ giá ngân hàng), phản ánh sự cân bằng tạm thời giữa các lực đẩy và kéo trên thị trường.

Trong tuần, giá vàng giao ngay đã có lúc chớp nhoáng tụt xuống dưới ngưỡng 3.930 USD/ounce do áp lực bán tháo từ các nhà đầu tư chốt lời, nhưng nhanh chóng phục hồi nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Đến cuối tuần, giá đóng cửa ở mức 4.001 USD/ounce, gần như không thay đổi so với tuần trước.

Trong tuần, giá vàng có lúc vượt lên trên 4.020 USD/ounce nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, nhưng áp lực bán mạnh đã kéo giá xuống nhanh chóng, cho thấy thị trường vẫn thiếu động lực tăng bền vững.

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC bán ra dao động quanh ngưỡng 147,5-148,4 triệu đồng/lượng, phản ánh sự ổn định tương đối so với biến động quốc tế. Vàng nhẫn của một số thương hiệu nổi tiếng như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… dao động ở mức 147,8-149,5 triệu đồng/lượng (giá bán), với biên độ chênh lệch mua-bán khoảng 2-3 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp giảm mạnh từ tuần cuối tháng 10, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn khá nhạy cảm, nơi mà bất kỳ tin tức vĩ mô nào cũng có thể gây biến động lớn. Đặc biệt, tuần 10-15/11 sắp tới sẽ chứng kiến nhiều yếu tố tác động, từ khả năng Chính phủ Mỹ mở cửa hoạt động trở lại, các dữ liệu kinh tế Mỹ cho đến tín hiệu chính sách tiền tệ của Fed, có thể định hình xu hướng ngắn hạn.

Về diễn biến giá vàng trong tuần 3-7/11, giới chuyên gia nhận định rằng vàng đang giữ vững quanh mức 4.000 USD/ounce nhưng chưa thu hút được động lực tăng giá mới, ngay cả khi tâm lý người tiêu dùng Mỹ xấu đi.

Báo cáo từ Đại học Michigan công bố hôm thứ Sáu cho thấy chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 11 giảm từ 53,6 của tháng 10 xuống còn 50,3 - mức giảm lớn hơn dự kiến (các nhà kinh tế chỉ dự báo giảm nhẹ xuống 53).

Với việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài đã đến ngày thứ 40, người tiêu dùng Mỹ đã tỏ rõ sự lo ngại về những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với nền kinh tế. Sự suy giảm tâm lý trong tháng này diễn ra trên diện rộng ở mọi lứa tuổi.

Vàng thường tăng giá trong bối cảnh bất ổn. Tuy nhiên, mặt hàng này sẽ quay đầu giảm nếu tình hình ổn định trở lại. Nếu Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, áp lực lên vàng sẽ gia tăng.

Giá vàng có thể tiếp tục đi ngang trong tuần mới. Ảnh: HH

Dù vậy, vàng vẫn còn có nhiều yếu tố hỗ trợ trong trung và dài hạn. Đây có thể là lý do khảo sát cho thấy triển vọng thị trường vàng vẫn khá tươi sáng, kể cả trong ngắn hạn.

Khảo sát 21 nhà phân tích Phố Wall của Kitco News cho thấy, có 13 nhà phân tích, tương đương 59%, giữ quan điểm trung lập về vàng trong ngắn hạn. Đồng thời, bảy nhà phân tích, tương đương 32%, lạc quan về giá vàng tuần tới, trong khi hai nhà phân tích, tương đương 9%, dự đoán giá sẽ giảm.

Ở chiều nhà đầu tư cá nhân, cuộc khảo sát trực tuyến trên mạng xã hội ghi nhận 55,7% kỳ vọng giá vàng đi lên trong tuần 10-15/11. Ngược lại, 17,6% dự đoán giá giảm và 26,7% nhận định thị trường sẽ đi ngang trong ngắn hạn. Những con số này cho thấy sự lạc quan tương đối từ cộng đồng đầu tư, nhưng cũng phản ánh sự do dự trước các rủi ro vĩ mô.

Áp lực giảm ngắn hạn nhưng triển vọng tăng dài hạn

Trong ngắn hạn, giá vàng có khả năng chịu áp lực giảm khi Chính phủ Hoa Kỳ có thể mở cửa trở lại. Việc này có thể làm dịu tâm lý lo ngại suy thoái, khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản rủi ro hơn như chứng khoán.

Ngoài ra, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tạm thời hạ nhiệt sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, góp phần giảm căng thẳng địa chính trị - một yếu tố thường hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, về trung và dài hạn, có nhiều yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho một xu hướng tăng giá bền vững của vàng. Gần đây, một loạt các tổ chức lớn như World Bank, Citi, Goldman Sachs, JPMorgan… đồng loạt dự báo giá vàng sẽ lên cao. Không còn tổ chức nào dự báo vàng dưới 3.500 USD/ounce nữa.

Thay vào đó, mục tiêu cho giai đoạn 2025-2026 đang dần dịch chuyển lên vùng 4.500 - 5.500 USD. Thậm chí có một số dự báo cao hơn.

Vậy tín hiệu đằng sau những dự báo của các tổ chức lớn này là gì?

Trên thực tế, hầu hết các tổ chức lớn đưa ra các dự báo khá sát và có điều chỉnh thường xuyên. Họ không bao giờ “dự báo cho vui”, mà thường đưa ra các cơ sở khá vững chắc, dựa trên những diễn biến thực tế vĩ mô.

Các tổ chức lớn dự báo vàng còn tăng giá trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong đó có kinh tế Mỹ đang đối mặt với rất nhiều bất ổn.

Trước hết đó là lạm phát, giờ đây không thể quay về mức 2% một cách bền vững. Nợ công Mỹ đã liên tiếp vượt trần và buộc Fed phải hy sinh một phần sức mạnh của đồng USD để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo cho thị trường lao động…

Trong khi đó, khối BRICS, trong đó có Trung Quốc và Nga tăng tốc mua vàng, xây chuẩn thanh toán không phụ thuộc USD. Khi đồng USD suy yếu và trái phiếu Mỹ mất uy tín, vàng có thể trở lại như một “chuẩn giá trị” chứ không chỉ là nơi trú ẩn.

Những dự báo của các tổ chức tài chính lớn giờ đây có thể là định hướng cho dòng tiền toàn cầu. Thực tế, các “cá mập” trên thị trường tài chính đã mua vàng rất nhiều kể từ năm 2023 tới nay. Đó là ngân hàng trung ương các nước, các quỹ ETF vàng, các tổ chức tài chính… Họ là những người mua sớm nhất và cá nhân nhỏ lẻ sẽ là người mua những tấm vé cuối cùng để lên một chuyến tàu được dự báo ở các ga cao hơn phía trên.

Trong vài năm qua, thế giới đã chứng kiến xu hướng rút khỏi trái phiếu và đồng USD. Tiền có dấu hiệu chảy về các loại tài sản thực như: vàng, bạc và các loại kim loại chiến lược khác. Một số dự báo cho rằng, vàng có thể trở lại với vai trò “tiền thực”, chứ không chỉ là hàng hóa đầu cơ.