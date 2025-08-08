Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Chia sẻ với VietNamNet, TS Thân Thanh Sơn, Trưởng phòng Đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) cho hay, qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 so với năm 2024 có nhiều biến động. Cụ thể, điểm bình quân tổ hợp A00 giảm khoảng 1,52 điểm, số lượng thí sinh đạt 22-26 điểm giảm khoảng 111.000; từ 26 điểm trở lên giảm khoảng 12.000.

Điểm bình quân tổ hợp A01 giảm 1,59 điểm so với năm ngoái, số thí sinh đạt 22-26 điểm giảm khoảng 91.000; từ 26 điểm trở lên giảm khoảng 13.000. Điểm bình quân tổ hợp D01 năm nay cũng giảm khoảng 0,88 điểm; số thí sinh đạt 22-26 điểm giảm mạnh, khoảng 202.000; từ 26 điểm trở lên giảm gần 31.000.

Theo TS Sơn, nhà trường chủ yếu xét tuyển bằng các tổ hợp A00, A01 và D01 và điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT trong những năm qua dao động trong khoảng 22-26 điểm. Tuy nhiên, năm 2025, thí sinh được xét theo điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức, do đó, ông Sơn dự báo điểm chuẩn các ngành/chương trình đào tạo của trường ổn định, có thể giảm nhẹ ở một số ngành năm ngoái có mức điểm chuẩn xấp xỉ 26 như ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa, Logistics.

“Một số ngành đáp ứng xu thế chuyển đổi số và phát triển bền vững, được nhiều thí sinh quan tâm như: An toàn thông tin; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh, Kỹ thuật sản xuất thông minh... cũng theo mặt bằng chung đó, với các ngành xét tuyển bằng tổ hợp D01 (nhóm Kinh doanh quản lý, Du lịch) dự kiến điểm chuẩn có thể giảm nhẹ”, ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, theo phổ điểm năm nay, nhiều khả năng khó có ngành nào của trường tăng điểm chuẩn so với năm ngoái.

ĐH Bách khoa Hà Nội

Theo dự báo điểm chuẩn của ĐH Bách khoa Hà Nội, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất năm 2025 gồm Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến) với mức trên 27,8 điểm.

Nhóm ngành Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin (Gloabl ICT), An toàn không gian số (Chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa, Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano, Công nghệ thông tin Việt Nhật dự kiến lấy trong khoảng 26,5-28.

Dưới đây là dự báo điểm chuẩn các ngành của ĐH Bách khoa Hà Nội:

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

TS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN) cho hay, năm 2025, trường tuyển sinh bằng nhiều phương thức, trong đó có xét tuyển theo tổ hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Trong các tổ hợp xét tuyển của trường bắt buộc có môn Toán. Theo ông Bình, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT các môn liên quan năm nay có xu hướng giảm nhẹ, tác động đến điểm chuẩn một số ngành của trường.

Cụ thể, các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và Tiếng Anh như A01 hoặc D01 có khả năng sẽ giảm điểm chuẩn.

“Kết quả phổ điểm môn Toán năm 2025 giảm hơn so với năm 2024. Ngoài ra, ở một số tổ hợp, ngoài môn Toán, có Tiếng Anh cũng là môn có kết quả phân hóa tốt và điểm thấp hơn so với mọi năm. Do vậy, dự đoán điểm chuẩn vào một số ngành của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên năm 2025 có thể giảm một chút so năm ngoái”, ông Bình nói.

Theo ông Bình, một số ngành có thể giảm khoảng 2 điểm. Tuy nhiên, về cơ bản sẽ giảm nhẹ từ 0,5 điểm so với năm trước.

“Do cũng có các phương thức xét tuyển kết hợp khác nữa nên có thể ở những ngành đang có nhu cầu xã hội cao, thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp, của xã hội hoặc trong bối cảnh nhà nước quan tâm đặc biệt tới các ngành khoa học cơ bản, công nghệ kỹ thuật then chốt,... có thể có điểm chuẩn gần tương đương năm ngoái”, ông Bình nói.

Trường ĐH Giao thông vận tải

PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường ĐH Giao thông vận tải cho hay, căn cứ vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, nguồn thí sinh đăng ký và dữ liệu tuyển sinh các năm trước, dự đoán điểm chuẩn các ngành học của trường năm 2025 sẽ giảm so với năm 2024. Tuy nhiên, theo bà Hòa, mức độ giảm nhiều hay ít tùy thuộc vào các nhóm ngành.

Cụ thể, với các ngành thuộc top điểm chuẩn các năm trước cao (như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Kỹ thuật ô tô; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật máy tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật cơ điện tử) điểm chuẩn khả năng không biến động nhiều; nếu có, sẽ giảm rất ít.

Với các ngành thuộc top trung bình (phần lớn các ngành còn lại của trường), điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ, dao động trong khoảng từ 0,5 – 1 điểm.

Bà Hòa dự đoán những ngành có mức điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Giao thông vận tải năm nay vẫn sẽ là: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật cơ điện tử. “Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển các ngành này vẫn giữ ổn định như mức của năm 2024, tức là từ 25,5 đến gần 27 điểm. Những ngành còn lại, phần đa có mức điểm chuẩn trong khoảng từ 22 – 24 điểm. Một số ngành dự kiến sẽ có mức điểm chuẩn thấp - tức xung quanh mức 20 điểm như các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy”, bà Hòa nói.

Theo đại diện các trường, những dự đoán dưới đây mang tính chất tham khảo, bởi điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc về điểm xét tuyển mà còn liên quan tới nhiều yếu tố khác như chỉ tiêu của ngành/chương trình đào tạo và số thí sinh đăng ký vào năm nay.