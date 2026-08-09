Theo đó, với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm chuẩn của các ngành là 15 điểm. Riêng nhóm ngành Luật gồm Luật, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế và Luật Thương mại quốc tế có điểm chuẩn cao hơn, ở mức 20 điểm.

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT theo điểm trung bình 6 học kỳ, điểm chuẩn của các ngành là 18 điểm. Nhóm ngành Luật có mức điểm chuẩn 20 điểm.

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026, điểm chuẩn của các ngành và chương trình đào tạo tại UEF là 600 điểm. Riêng nhóm ngành Luật lấy 650 điểm.

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi V-SAT, điểm chuẩn các ngành là 225 điểm.

Nhà trường lưu ý, đối với các phương thức xét tuyển không sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc phương thức xét tuyển kết hợp, nhóm ngành luật, thí sinh phải đáp ứng đồng thời các điều kiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, thí sinh phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt (học lực xếp loại từ Tốt/Giỏi trở lên). Đối với đối tượng trung học nghề và tương đương, điều kiện này được tính theo kết quả học tập của hai học kỳ năm cuối cấp.

Bên cạnh đó, thí sinh phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) từ 18 điểm trở lên, hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 trở lên.