Điểm chuẩn của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội năm 2026 nhìn chung tăng so với năm 2025. Cụ thể, tại cơ sở chính, điểm trúng tuyển theo phương thức sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dao động từ 22,4 đến 28 điểm; với phương thức sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kết hợp kết quả thi môn năng khiếu 2026 từ 19,35 đến 24,10 điểm. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt mức điểm chuẩn cao nhất với 28 điểm.

Cụ thể, điểm chuẩn các ngành/chương trình đào tạo của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội năm 2026 như sau:

Thí sinh xem cách quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tại đây.

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết, điểm tích cực của mùa tuyển sinh năm 2026 là các ngành/chuyên ngành đào tạo trọng điểm của trường có mức tăng ấn tượng như: Kỹ thuật xây dựng/Xây dựng dân dụng và công nghiệp có điểm trúng tuyển 25,15 (năm 2025 là 24 điểm), Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/Xây dựng Cầu đường là 24 điểm (năm 2025 là 23 điểm). Hai ngành mở mới từ năm học 2026-2027 cũng có kết quả tuyển sinh tốt: điểm trúng tuyển ngành Kỹ thuật cơ điện tử là 26,67 và ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy là 23,02.

Đối với Phân hiệu TPHCM vừa được thành lập tháng 6/2026, điểm trúng tuyển dao động 16-21,87 điểm. Nhà trường sẽ tiếp tục xét tuyển đợt bổ sung cho Phân hiệu TPHCM.

Năm 2026, tại cơ sở chính Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tuyển 4.750 chỉ tiêu cho 44 ngành/chuyên ngành/chương trình đào tạo, thuộc 8 nhóm lĩnh vực đào tạo.