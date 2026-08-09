Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 là Sư phạm Toán học với 27,55 điểm. Xếp thứ hai là ngành Sư phạm Ngữ văn với điểm chuẩn 27,19. Lần lượt xếp sau là các ngành Sư phạm Lịch sử và Giáo dục Tiểu học với cùng điểm chuẩn 27,18.

Cụ thể, Trường ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển quy về thang điểm 30 vào các ngành/ chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2026 như sau: