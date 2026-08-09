Năm nay, SIU xét tuyển theo 3 phương thức gồm: Xét kết quả học tập THPT (học bạ), xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức.

Theo công bố, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm chuẩn của SIU dao động 15-20 điểm. Trong đó, Luật kinh tế là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất với 20 điểm; các ngành còn lại lấy từ 15 điểm.

Ở phương thức xét học bạ, điểm chuẩn các ngành từ 18 điểm trở lên. Đây là tổng điểm trung bình chung của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển, tính từ kết quả học tập cả năm lớp 10, 11 và 12.

Đối với phương thức xét điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn vào 29 chương trình đào tạo của SIU dao động 600-720 điểm, trên thang điểm 1.200. Ngành Luật kinh tế tiếp tục có mức điểm chuẩn cao nhất, 720 điểm.

Nhóm ngành có mức điểm chuẩn 15 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT gồm Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Công nghệ thông tin, Công nghệ giáo dục, Thương mại điện tử, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Quản trị khách sạn, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Tâm lý học và Đông phương học.

SIU lưu ý, trước 17h ngày 21/8, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD-ĐT. Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển và hướng dẫn nhập học trên website tuyển sinh của trường.

Điểm chuẩn như sau: