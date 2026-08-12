Theo kết quả công bố của Đại học Trà Vinh, ngành Y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất với 23 điểm. Ngành Răng - Hàm - Mặt đứng tiếp theo với 22,75 điểm; Dược học và Kỹ thuật xét nghiệm y học đều có điểm trúng tuyển là 20 điểm; ngành Điều dưỡng lấy 18,25 điểm.

Những ngành có điểm trúng tuyển từ 20 điểm trở lên gồm: Ngôn ngữ Trung Quốc (20 điểm); Chính trị học (20,25 điểm); Tâm lý học (20,50 điểm); Luật (20 điểm); Công tác xã hội (20 điểm).

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Trà Vinh năm 2026 như sau: