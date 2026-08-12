Điểm chuẩn năm 2026 của Đại học Cần Thơ từ 15 đến 28,12, cao nhất là ngành Sư phạm Toán học.
Theo kết quả công bố của Đại học Trà Vinh, ngành Y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất với 23 điểm. Ngành Răng - Hàm - Mặt đứng tiếp theo với 22,75 điểm; Dược học và Kỹ thuật xét nghiệm y học đều có điểm trúng tuyển là 20 điểm; ngành Điều dưỡng lấy 18,25 điểm.
Những ngành có điểm trúng tuyển từ 20 điểm trở lên gồm: Ngôn ngữ Trung Quốc (20 điểm); Chính trị học (20,25 điểm); Tâm lý học (20,50 điểm); Luật (20 điểm); Công tác xã hội (20 điểm).
Điểm chuẩn các ngành của Đại học Trà Vinh năm 2026 như sau:
Trường Đại học Đồng Tháp đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Ở khối ngành đào tạo giáo viên, điểm trúng tuyển từ 21,25 đến 25,65; trong khi nhóm ngành ngoài sư phạm có mức điểm từ 15,00 trở lên.
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào các chương trình đào tạo.
Trường Đại học Sư phạm TPHCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Theo đó, nhóm ngành sư phạm tiếp tục có mức điểm rất cao, nhiều ngành trên 29 điểm.