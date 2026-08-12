Điểm chuẩn các trường đại học sư phạm năm 2026 Các trường đại học khối sư phạm đã lần lượt công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó nhiều ngành có điểm chuẩn từ 28-29 điểm.

Năm 2026, ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng Tiếng Anh) có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Sư phạm, đạt mức 29 điểm. Ngành Sư phạm Hóa học xếp ngay sau với mức điểm chuẩn 28,99.

Nhiều ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có mức điểm chuẩn trên 28 như: Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý.

Điểm chuẩn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026 với các chương trình đào tạo theo các phương thức tuyển sinh chung (PT1, PT2, PT3) như sau:

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trên Cổng tra cứu trực tuyến tại địa chỉ: https://openlookup.hnue.edu.vn/.

Thí sinh trúng tuyển có thể xem, tải thông báo trúng tuyển, lịch trình nhập học từ Cổng tra cứu và chuẩn bị nhập học theo quy định. Hướng dẫn nhập học chi tiết sẽ được nhà trường công bố ở các thông báo tiếp theo.

Sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng.

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó có 8 ngành/chương trình đào tạo mới ngoài sư phạm, gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lý học (Địa lý tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).

Ngoài xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, nhà trường xét tuyển số chỉ tiêu còn lại theo 3 phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội; Xét kết quả thi Đánh giá năng lực - SPT năm 2026.