Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026. Mức điểm chuẩn cao nhất thuộc ngành Sư phạm Toán học, 28,89 điểm.

Theo bảng điểm trúng tuyển, 41 ngành đào tạo của trường có mức điểm từ 22 điểm trở lên. Trong nhóm này, ngoài Sư phạm Toán học cao nhất, các ngành có điểm cao gồm Sư phạm Ngữ văn 28,07 điểm, Sư phạm Lịch sử 26,80 điểm, Sư phạm Vật lý 27,54 điểm, Sư phạm Hóa học 27,43 điểm, Sư phạm Tiếng Anh 27,50 điểm và Sư phạm Khoa học tự nhiên 26,71 điểm.

Một số ngành ngoài nhóm sư phạm cũng có điểm trúng tuyển khá cao như Toán ứng dụng 25,89 điểm, Lịch sử 25,48 điểm, Ngôn ngữ Anh 25,38 điểm, Giáo dục Mầm non 25,43 điểm và Du lịch 24,58 điểm.

Đáng chú ý, theo thông tin tuyển sinh, toàn trường có 18 thí sinh đạt mức điểm xét tuyển tuyệt đối 30/30 điểm, trong đó riêng ngành Sư phạm Toán học có 17 thí sinh. Mức điểm trúng tuyển trong bảng đã được quy đổi tương đương về thang điểm 30, bao gồm cả điểm cộng, điểm ưu tiên.