Theo đó, điểm chuẩn Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau: Ngành Luật 24,52 điểm; ngành Luật kinh tế (Chương trình đào tạo Luật kinh doanh) 24,83 điểm; ngành Luật thương mại quốc tế 24,50 điểm.



Nhà trường cho biết, điểm trúng tuyển của từng ngành được áp dụng thống nhất giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 30; đã bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên theo quy định.

Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội lưu ý thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trực tuyến tại: http://law.vnu.edu.vn từ ngày 12/8. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 21/8. Thí sinh có vướng mắc có thể liên hệ bộ phận tuyển sinh hỗ trợ qua số điện thoại: (024) 3754 9714.