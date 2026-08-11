Cụ thể, tại trụ sở chính TPHCM, Sư phạm Hóa học có điểm trúng tuyển cao nhất với 29,83 điểm, tiếp đến là Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng 29,80 điểm, Sư phạm Vật lý 29,78 điểm, Sư phạm Toán học 29,49 điểm. Các mức điểm này được tính theo tổ hợp gốc trên thang điểm 30.

Một số ngành khác cũng có điểm chuẩn cao như Sư phạm Khoa học tự nhiên 28,15; Sư phạm Tiếng Anh 27,79; Sư phạm Sinh học 27,66; Sư phạm Địa lý 27,44 và Sư phạm Tiếng Trung Quốc 26,87 điểm. Giáo dục Tiểu học đạt 26,04 điểm, trong khi chương trình Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh lên tới 26,63 điểm.

Ở nhóm ngoài sư phạm, Ngôn ngữ Anh lấy 25,50 điểm; Tâm lý học 24,20 điểm; Vật lý 25,05 điểm; Hóa học 25,89 điểm và Toán ứng dụng 26,44 điểm. Trong khi đó, Công nghệ thông tin có điểm trúng tuyển 18 điểm.

Tại phân hiệu Long An, Sư phạm Toán học có điểm trúng tuyển 28,84; Sư phạm Tiếng Anh 26,70. Phân hiệu Gia Lai có Sư phạm Khoa học tự nhiên 25,50 điểm

Cụ thể như sau: