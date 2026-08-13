Nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát năm nay có điểm chuẩn với nữ khu vực phía Bắc là 24,42, nam khu vực phía Bắc là 21,61.

Điểm chuẩn được tính theo công thức xét tuyển kết hợp kết quả thi đánh giá của Bộ Công an và điểm thi tốt nghiệp THPT, cụ thể:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn * 2/5 + Điểm bài thi đánh giá * 3/5 + Điểm ưu tiên, điểm thưởng.

Theo Bộ Công an, năm 2026 có hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường công an nhân dân, tăng so với hai năm trước. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ là 2.070, tương đương tỷ lệ cạnh tranh khoảng 1 chọi 11.

Riêng Học viện Cảnh sát nhân dân năm nay tuyển 400 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Bắc), trong đó có 40 nữ và 360 nam, dựa trên 3 phương thức: Xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an, xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.