Năm 2026, điểm chuẩn vào Học viện An ninh nhân dân theo phương thức xét kết hợp điểm thi đánh giá của Bộ Công an và điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 19,01-24,3.

Cụ thể, ngành Công nghệ thông tin áp dụng với thí sinh nam toàn quốc có điểm chuẩn 22,23.

Điểm chuẩn nhóm ngành nghiệp vụ an ninh với thí sinh nam phía Bắc là 21,23, nữ phía Bắc là 24,3 điểm.

Điểm chuẩn ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao với nam phía Bắc là 19,01, nam phía Nam là 21,33 điểm, nữ phía Bắc là 24,07, nữ phía Nam là 23,07 điểm.

Điểm chuẩn được tính theo công thức xét tuyển kết hợp kết quả thi đánh giá của Bộ Công an và điểm thi tốt nghiệp THPT, cụ thể:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn * 2/5 + Điểm bài thi đánh giá * 3/5 + Điểm ưu tiên, điểm thưởng.

Thí sinh thi vào Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: Thúy Nga

Theo Bộ Công an, năm 2026 có hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường công an nhân dân, tăng so với hai năm trước. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ là 2.070, tương đương tỷ lệ cạnh tranh khoảng 1 chọi 11.

Riêng Học viện An ninh nhân dân tuyển 500 chỉ tiêu, gồm 250 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh phía Bắc (25 nữ, 225 nam) và 150 chỉ tiêu ngành An toàn thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (tuyển sinh toàn quốc), trong đó mỗi miền có 7 nữ và 68 nam.

Ngoài ra, trường tuyển 100 chỉ tiêu vào Học viện An ninh nhân dân để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.