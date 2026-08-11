Học viện Dân tộc vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Điểm trúng tuyển theo các phương thức tuyển sinh xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tiếp nhận hệ dự bị đại học (mã 100, 200, 500) như sau:

Nhà trường lưu ý thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT từ 13-21/8.

Năm nay, Học viện Dân tộc tuyển sinh ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số với tổng chỉ tiêu là 120, xét tuyển theo 4 phương thức. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các tổ hợp xét tuyển gồm: A00, C01, C02, C00, C03, C04, D01.

Học viện cho biết mức học phí năm học 2026–2027 sẽ thực hiện theo Nghị định 238 của Chính phủ về chính sách học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Lộ trình tăng học phí sẽ tuân theo quy định của Bộ GD-ĐT.