Theo đó, ngành Truyền thông đa phương tiện và ngành lịch sử có điểm chuẩn cao nhất với 25,5 điểm. Ngành Công tác xã hội ở tổ hợp C00 lấy 25,17.

Theo PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Khoa học Xã hội và Nhân văn, năm nay điểm chuẩn vào trường không còn cao chót vót đến 29 và cận kề 30 như một số năm trước đây. Điều này là do mùa tuyển sinh 2026 không tuyển tổ hợp C00 ở 14 trên tổng số 29 ngành đào tạo đại học. Do đó, tổng điểm chung có giảm nhẹ so với các năm gần đây.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026 như sau:

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2.650 chỉ tiêu theo 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng, xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA), xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học phí năm học 2026-2027 của trường áp dụng với tân sinh viên là từ 19,1 đến 35 triệu đồng.