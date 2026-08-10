Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ngày 10/8 công bố điểm chuẩn vào trường dao động 20,21-26,91 điểm. Mức này đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa lấy điểm cao nhất. Xếp sau đó là ngành Khoa học dữ liệu với 26 điểm, Công nghệ vi mạch bán dẫn với 25,64 điểm.

Ngành Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng) có điểm chuẩn thấp nhất với 20,21 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2026 như sau:

Năm nay, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông tuyển 8.000 sinh viên cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và TPHCM bằng 5 phương thức: Xét tuyển tài năng, xét dựa vào chứng chỉ quốc tế, xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với học bạ.

Học phí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm học tới dự kiến trung bình khoảng 35,9-67,2 triệu đồng, tùy ngành và chương trình đào tạo. Trong đó, học phí chương trình đại trà là 35,9-40,7 triệu đồng, chương trình chất lượng cao là 44,8-58,3 triệu đồng, các chương trình liên kết quốc tế là 58,3-67,2 triệu đồng.

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