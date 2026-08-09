Sáng 9/8, Học viện Hậu cần công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi năm 2026 và danh sách thí sinh trúng tuyển.

Theo đó, mức cao nhất vào trường năm nay là 26,98, áp dụng với thí sinh nam miền Bắc. Với mức này, có 67 thí sinh/69 chỉ tiêu trúng tuyển. Học viện lấy thêm hai thí sinh đạt 26,97 điểm nhưng có môn Toán đạt 10 điểm.

Với thí sinh nam miền Nam, điểm chuẩn là 25,65, tuyển đủ 45 chỉ tiêu.

Xem danh sách thí sinh trúng tuyển TẠI ĐÂY.

Học viện Hậu cần lưu ý thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT chậm nhất 17h ngày 21/8. Thời gian nhập học trực tiếp tại trường dự kiến ngày 3/9.

Học viện Hậu cần cho biết sẽ gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua Ban Tuyển sinh quân sự các tỉnh, thành phố. Thí sinh chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn trong giấy báo trúng tuyển, nhập học.

Năm 2026, Học viện Hậu cần tuyển 116 học viện hệ quân sự bằng 4 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TPHCM, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét điểm thi đánh giá năng lực do Bộ Quốc phòng tổ chức.

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