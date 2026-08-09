Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Song, theo thông tin VietNamNet có được, một số trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn ngay từ hôm nay 9/8. Hiện, Học viện Hậu cần đã công bố điểm chuẩn năm 2026.

Ở phía Bắc, Học viện Ngân hàng cho biết sẽ công bố điểm chuẩn sau 11h; ĐH Kinh tế Quốc dân dự kiến vào 12h. Trong khi đó, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến sẽ công bố lúc 14h. Trường ĐH Ngoại thương cũng cho hay sẽ công bố vào chiều nay 9/8.

Nhiều trường cũng dự kiến công bố điểm chuẩn trong hôm nay như: Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Chính sách và Phát triển, ĐH Phenikaa, Trường ĐH Đại Nam…

Ở phía Nam, nhiều trường cũng dự kiến công bố điểm chuẩn trong chiều nay như Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM; Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Công Thương TPHCM…

Sinh viên trường đại học ở Hà Nội. Ảnh: HANU.

Tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 21/8.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8; đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17h ngày 21/8.