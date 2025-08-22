Điểm chuẩn trúng tuyển hệ đào tạo phục vụ lĩnh vực Kinh tế - Xã hội của Học viện Kỹ thuật Mật mã dao động 23,2 – 24,42, trong đó cao nhất là ngành An toàn thông tin.

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2025 như sau:

Học viện Kỹ thuật Mật mã năm nay tuyển 600 chỉ tiêu, trong đó tuyển sinh ngành An toàn thông tin nhiều nhất với 240. Ngoài xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT, Học viện Kỹ thuật Mật mã chỉ xét duy nhất bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh sẽ được cộng 1-2 điểm ưu tiên nếu có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên.

Năm 2024, điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT vào Học viện Kỹ thuật Mật mã từ 24,85 - 26,1 điểm.

Trong đó, ngành Công nghệ thông tin tại Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất với 26,1 điểm. Theo sau là ngành An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông ở Hà Nội, lần lượt lấy 25,95 và 25,35. Ngành An toàn thông tin tại phân hiệu TPHCM lấy thấp nhất với 24,85 điểm.