Năm 2025, điểm chuẩn vào Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam dao động 21-24,25 điểm. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/ của Bộ GD-ĐT, thời gian trước 17h00 ngày 30/8.

Điểm chuẩn Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam năm 2025 như sau:

Năm 2025, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam tuyển sinh 1.050 chỉ tiêu, bao gồm các phương thức: Xét tuyển thẳng, Xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo công bố, ngành bác sĩ Y khoa, bác sĩ Y học cổ truyền áp dụng mức thu học phí 31,1 triệu đồng/năm học, ngành Dược áp dụng mức thu học phí là 27,6 triệu đồng/năm học.

Lộ trình tăng học phí hàng năm theo quy định chung và theo quyết định loại hình tự chủ của cấp có thẩm quyền đối với học viện. Mỗi học kỳ, học viện dành tối thiểu 8% nguồn thu từ học phí để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.