Năm 2026, Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tuyển 250 chỉ tiêu hệ dân sự, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ở 4 tổ hợp A00, A01, D01, D07.

Theo đó, ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hệ dân sự có điểm chuẩn là 15 điểm. Mức này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có.

Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết, tất cả thí sinh trúng tuyển chính thức phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, hoàn thành trước 17h ngày 21/8. Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định sẽ được xem như từ chối nhập học và bị hủy kết quả xét tuyển.

Ngoài hệ dân sự, nhà trường tuyển 200 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy, gồm 100 chỉ tiêu (90 nam, 10 nữ) phía Bắc (tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Huế trở ra) và 100 chỉ tiêu (90 nam, 10 nữ) phía Nam (tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào).

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