Trong đó, Y khoa và Răng Hàm Mặt cùng có mức điểm chuẩn cao nhất, 22 điểm. Ngành Dược lấy 20 điểm; Luật và Luật Kinh tế cùng lấy 20 điểm. Hai ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học có điểm chuẩn 18 điểm.

Với phương thức xét học bạ THPT, điểm chuẩn dao động 18-23 điểm. Y khoa và Răng Hàm Mặt tiếp tục dẫn đầu với 23 điểm; Dược 22 điểm; Luật và Luật Kinh tế 20 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 19 điểm.

Năm 2026, Trường ĐH Văn Lang triển khai 5 phương thức tuyển sinh, gồm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét kết hợp học bạ với kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc SAT, cùng hai phương thức dành cho các ngành có môn năng khiếu.

Nhà trường lưu ý, bên cạnh điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Sức khỏe và Pháp luật phải đồng thời đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đối với phương thức xét học bạ THPT và phương thức xét tuyển kết hợp điểm học bạ với điểm thi đánh giá năng lực, thí sinh đăng ký các ngành thuộc nhóm Khoa học Sức khỏe và Pháp luật phải đồng thời đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, thí sinh xét tuyển Y khoa, Răng Hàm Mặt và Dược phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt mức tốt và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT từ 20 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5.

Với Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, thí sinh phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 từ mức khá trở lên, đồng thời tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT từ 16,5 điểm hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5.

Đối với Luật và Luật Kinh tế, yêu cầu là kết quả học tập cả năm lớp 12 đạt mức tốt, tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT từ 18 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5.

Đối với các ngành năng khiếu gồm Piano, Thanh nhạc, Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình và Đạo diễn điện ảnh - truyền hình, thí sinh phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về điểm các môn năng khiếu theo quy định của Trường ĐH Văn Lang. Trong đó, môn năng khiếu phải đạt từ 5 điểm và môn năng khiếu 2 từ 7 điểm trở lên trên thang điểm 10.

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