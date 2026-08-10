Cụ thể, điểm chuẩn Trường ĐH Điện lực năm 2026 như sau:

Trường ĐH Điện lực lưu ý, thời gian nhập học trực tuyến từ ngày 17/8 đến ngày 23/8 theo ngành đào tạo tại đây. Từ ngày 24/8 đến ngày 27/8, trường nhập học cho các thí sinh còn lại.

Trường đón tân sinh viên nhập học trực tiếp và thu hồ sơ bản giấy từ ngày 27/8 đến ngày 28/8 tại số 126 Phố Xốm, phường Phú Lương, Hà Nội.

Thí sinh trúng tuyển cần đọc kỹ thông tin hướng dẫn nhập học; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn để quá trình nhập học diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, đồng thời theo dõi Fanpage và website Trường ĐH Điện lực để cập nhật các thông tin mới nhất.