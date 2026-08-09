Học viện Tài chính vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2026.
Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Thủy lợi năm 2026 với 46 ngành/chương trình đào tạo như sau:
Năm 2026, Trường ĐH Thủy lợi tuyển sinh bằng 4 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển kết hợp kết quả học THPT và các điều kiện ưu tiên, Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá tư duy.
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Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2026.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026.