Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2026 theo từng chương trình đào tạo như sau:

Năm 2026, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh theo 4 phương thức: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do trường tổ chức, xét tuyển dựa trên năng lực học tập kết hợp phỏng vấn, xét tuyển tài năng và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhà trường tuyển sinh 1.192 chỉ tiêu cho 20 chương trình đào tạo, trong đó có 3 chương trình đào tạo cấp song bằng (1 bằng của Trường và 1 bằng của trường đối tác Pháp).

Ba chương trình đào tạo cấp song bằng bao gồm: Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc, Hoá học, Công nghệ thông tin - Truyền thông và chương trình Kỹ thuật Hàng không.

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội lưu ý, thí sinh trúng tuyển cần hoàn thành xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 21/8 và thực hiện nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường từ 12h ngày 12/8 đến 23h ngày 18/8 cũng như nhập học trực tiếp tại trường trong hai ngày 18-19/8.