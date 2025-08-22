Điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2025 dao động từ 18 đến 23,58. So với năm ngoái điểm chuẩn giảm gần 3 điểm. Cụ thể như sau:

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Ngân hàng TPHCM dao động từ 20,45 đến 26,36. Ngành Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 26,36. Ngành Quản trị kinh doanh chất lượng cao có điểm chuẩn thấp nhất là 20,45.