Ngành Sư phạm tiếng Anh và tiếng Trung có điểm chuẩn cao nhất tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 30 điểm. Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm thưởng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).

Điểm chuẩn thấp nhất vào trường này là Kinh tế - Tài chính với 15,06 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2.400 chỉ tiêu theo 5 phương thức xét tuyển. Nhà trường sử dụng 42 tổ hợp để tuyển sinh gồm: A01, D15, D14, D07, D01, D08, D42, D62, D22, D02, D32, D27, D44, D54, D24, D03, D34, D29, D45, D65, D25, D04, D35, D30, D41, D61, D21, D05, D31, D26, D43, D63, D23, D06, D33, D28, DH1, DH5, AH2, DD2, AH4, AH3.

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy các chương trình đào tạo trình độ đại học (Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc) là 38 triệu đồng/năm.

Các chương trình đào tạo Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Ả Rập, học phí là 21 triệu đồng/năm.

Chương trình đào tạo ngành Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, học phí 16,9 triệu đồng/năm.

Với chương trình liên kết quốc tế ngành Kinh tế - Tài chính (bằng do Trường Southern New Hampshire - Mỹ cấp), kinh phí đào tạo dự kiến 65 triệu đồng/sinh viên/năm (học phí chính thức được tính theo tỉ giá đô la Mỹ tại thời điểm thu học phí).