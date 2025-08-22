Ngày 22/8, Trường Đại học Dược Hà Nội công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường theo các phương thức xét tuyển năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn các ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT của Trường Đại học Dược Hà Nội dao động 20-24,5.

Điểm chuẩn Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2025 như sau:

Ghi chú: PT4 - kết quả thi tốt nghiệp THPT; PT3 - Kỳ thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội; PT2A - Kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT; PT2B - Kết quả học tập THPT chuyên; PT2C - Chứng chỉ quốc tế A-level

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng trong phiếu đăng ký xét tuyển.

Nếu đăng ký xét tuyển ngành Dược học hoặc Hóa dược theo PT3 hoặc PT4, thí sinh phải đồng thời có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm trúng tuyển theo bảng trên và đạt điều kiện học bạ THPT trong ngưỡng đầu vào của Trường Đại học Dược Hà Nội.

Nếu đăng ký xét tuyển theo PT2A, PT2B, PT2C, thí sinh phải đồng thời có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm trúng tuyển theo bảng trên và đạt điều kiện điểm thi THPT 19 điểm trở lên (bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, không bao gồm điểm khuyến khích).

Năm 2025, Trường Đại học Dược Hà Nội tuyển 940 chỉ tiêu với 4 phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển kết hợp học bạ với chứng chỉ SAT, xét học bạ với học sinh chuyên hoặc xét chứng chỉ A-level; Xét điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (chỉ áp dụng cho ngành Dược); Xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là lần đầu trường dùng điểm A-level để xét tuyển.

Năm học 2025-2026, học phí ngành Dược học của Trường Đại học Dược Hà Nội là 27,6 triệu đồng/năm học, tăng 3,1 triệu đồng so với năm ngoái. Các ngành còn lại gồm Hóa dược, Hóa học và Công nghệ sinh học có mức học phí 17,1-24,4 triệu đồng/năm học, tăng khoảng 1,9-3,16 triệu đồng so với năm ngoái.

Riêng chương trình liên kết đào tạo ngành Dược học với Đại học Sydney, Australia, học phí khi học ở Trường Đại học Dược Hà Nội là 150 triệu đồng/năm học, trong khi ở Đại học Sydney sẽ thu theo quy định của Đại học Sydney đối với chương trình đào tạo sinh viên quốc tế tương ứng.