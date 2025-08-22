Năm 2025, nhiều ngành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có mức điểm chuẩn cao như Báo chí, Lữ hành và hướng dẫn du lịch, Văn hoá truyền thông, Văn hóa đối ngoại...

Điểm chuẩn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2025 như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội dự kiến tuyển tổng chỉ tiêu là 1.900, xét tuyển theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét dựa vào học bạ THPT.

Trường xét tuyển 10 tổ hợp gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh; Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh; Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Ngữ văn, Toán, Lịch sử; Ngữ văn, Toán, Địa lý; Ngữ văn, Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật; Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật; Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2.

Năm ngoái, điểm chuẩn của Đại học Văn hóa Hà Nội khoảng 22,85-28,9 theo thang điểm 30. Trong đó, ngành Báo chí tổ hợp C00 lấy cao nhất.