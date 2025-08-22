Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Hà Nội năm 2025 như sau:

Trường ĐH Hà Nội cho biết, học phí áp dụng đối với sinh viên trình độ đại học chính quy khóa 2025 cho năm học 2025-2026 cụ thể như sau:

+ Nhóm dạy chuyên ngành bằng Ngoại ngữ:

- Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương: 780.000 đồng/tín chỉ.

- Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành, chuyên ngành, bổ trợ, dự án tốt nghiệp, thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 890.000 đồng/tín chỉ (với ngành Truyền thông doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp); 950.000 đồng/tín chỉ (với các ngành dạy bằng tiếng Anh); 1.110.000 đồng/tín chỉ (với ngành Công nghệ tài chính - dạy bằng tiếng Anh); 1.650.000 đồng/tín chỉ (với chương trình tiên tiến ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - dạy bằng tiếng Anh); 1.700.000 đồng/tín chỉ (với chương trình tiên tiến ngành Công nghệ thông tin - dạy bằng tiếng Anh).

+ Nhóm ngành Ngôn ngữ (trừ ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam):

- Các học phần của chương trình đào tạo tiêu chuẩn và các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở ngành (dạy bằng tiếng Việt) của chương trình tiên tiến: 780.000 đồng/tín chỉ.

- Các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (dạy bằng ngoại ngữ), ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận tốt nghiệp của chương trình tiên tiến ngành Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc: 1.090.000 đồng/tín chỉ.

Mức học phí từng năm học có thể tăng theo lộ trình điều chỉnh học phí tuân thủ quy định pháp luật với mức tăng không quá 15%/năm học.