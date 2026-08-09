Theo đó, điểm chuẩn của Trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 cao nhất ở ngành Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn với 𝟐𝟏.𝟐𝟓 điểm. Xếp thứ hai là ngành Nhật Bản học với 𝟐𝟏 điểm. 4 ngành cùng có mức điểm chuẩn thấp nhất của trường năm 2026 (cùng 20 điểm) gồm: Công nghệ thực phẩm và sức khỏe; Nông nghiệp thông minh và bền vững; Kỹ thuật xây dựng; Đổi mới và phát triển toàn cầu.

Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 với từng ngành như sau:

Nhà trường lưu ý, điểm chuẩn là điểm THPT và điểm quy đổi của các phương thức xét tuyển khác, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tương và điểm cộng (nếu có).

Trường ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, để đảm bảo chất lượng đào tạo, phù hợp xu hướng phát triển của đất nước trong việc đẩy mạnh giáo dục STEM, điểm chuẩn của các ngành khoa học kỹ thuật tiên tiến tại trường không thay đổi hoặc tăng hơn so với năm 2025. Với các ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu, trường dự kiến sẽ tuyển bổ sung sau ngày 14/8.

Thí sinh cần khai báo thông tin sinh viên trực tuyến ừ 17h ngày 13/8 đến 17h ngày 21/8.