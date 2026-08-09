Trong 17 ngành đào tạo tại Hà Nội, Truyền thông đa phương tiện là ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất. Cụ thể, ngành này có điểm chuẩn 26,1 điểm đối với tổ hợp D01, C00 và 25,6 điểm đối với các tổ hợp C03, D14, D15.

Xếp sau đó là Truyền thông xã hội với mức điểm 25,1 điểm ở D01, C00 và 24,6 điểm ở C03, D14, D15. Hai ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Công tác xã hội cũng có mức điểm trúng tuyển từ 24 điểm trở lên ở nhiều tổ hợp.

Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2026 như sau:

Năm 2026, Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển 2.290 chỉ tiêu, tập trung tại Hà Nội, đồng thời mở rộng hai ngành đào tạo cử nhân Công tác xã hội, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại TPHCM.

Học viện tuyển sinh theo các phương thức gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét phương thức khác (áp dụng cho đối tượng dự bị đại học).

Về mức học phí, học viện dự kiến thu 575.000-630.000 đồng/tín chỉ hệ đại học chính quy, tùy thuộc từng ngành hoặc chương trình đào tạo.