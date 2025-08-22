Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2025 như sau:

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội lưu ý TTNV ở bảng trên là thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào mã ngành/chương trình đào tạo trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh lưu ý cách tính điểm xét tuyển, quy tắc quy đổi tương đương điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các phương thức của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tại đây

Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ website: https://xettuyen.haui.edu.vn/tra-cuu

Từ ngày 23/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

Từ ngày 23/8 đến 5/9, thí sinh làm thủ tục nhập học trực tuyến.