Ở nhóm ngành do trường cấp bằng, điểm trúng tuyển được tính trên thang điểm 100, dao động 50-73 điểm. Ngành Ngôn ngữ Anh có mức điểm cao nhất, 73 điểm; tiếp đến là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 72 điểm.

Một số ngành có điểm 62-68 như Khoa học máy tính (65), Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (65), Kỹ thuật y sinh (68), Khoa học dữ liệu (62), Công nghệ thông tin (62) và Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (63).

Các ngành có mức điểm thấp nhất là Kỹ thuật xây dựng và Quản lý xây dựng, cùng 50 điểm; Toán ứng dụng, Thống kê, Kỹ thuật không gian và Công nghệ thực phẩm cùng 52 điểm.

Với 14 chương trình liên kết, điểm trúng tuyển dao động 52-70 điểm. Trong đó, Công nghệ sinh học định hướng Y Sinh liên kết với ĐH West of England có mức cao nhất, 70 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2026 như sau: