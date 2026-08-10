Theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn của trường dao động 15-22 điểm. Trong đó, các ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt cùng có mức điểm chuẩn cao nhất, 22 điểm.

Các ngành Dược học, Y học cổ truyền, Luật và Luật Kinh tế cùng lấy 20 điểm. Nhóm ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học có điểm chuẩn 18.

Các ngành Kỹ thuật Y sinh, Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Công nghệ thẩm mỹ cùng các ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế - Quản trị, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Khoa học xã hội, Công nghệ - Kỹ thuật có mức điểm chuẩn 15.

Đối với các phương thức xét tuyển không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn được xác định trên cơ sở quy đổi tương đương theo quy định tuyển sinh năm 2026.

Nhà trường lưu ý, một thí sinh có thể đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều ngành hoặc nhiều phương thức. Sau khi hệ thống tuyển sinh quốc gia xử lý nguyện vọng, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện.

Đối với các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh vẫn phải đáp ứng ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, với Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền và Dược học, thí sinh phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt (Giỏi), đồng thời tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển, hoặc điểm Toán, Ngữ văn và một môn thi khác, từ 20 điểm trở lên; hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 điểm trở lên.

Với các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng và Kỹ thuật hình ảnh y học, thí sinh cần có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Khá, đồng thời tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT từ 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên.

Riêng Luật và Luật Kinh tế, thí sinh phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt (Giỏi), đồng thời tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển, hoặc điểm Toán, Ngữ văn và một môn thi khác, từ 18 điểm trở lên; hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 điểm trở lên.

Điểm chuẩn cụ thể như sau: