Trường Đại học văn hóa TPHCM điểm chuẩn cao nhất xét từ điểm thi tốt nghiệp dao động từ 24,1 đến 26,75. Xét từ điểm học bạ dao động từ 25,1 đến 27,75.

Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Lang dao động từ 15 đến 20,5 điểm (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT), 18-23 điểm (phương thức xét điểm học bạ THPT), 500-750 điểm (phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM), 200-270 điểm (phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực V-SAT).

Trường Đại học Văn Hiến điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là 15 đến 18. Điểm chuẩn học bạ là 18, còn điểm chuẩn thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TPHCM là 600.