Tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 20,5 điểm. Nhóm ngành khoa học Sức khỏe: Y khoa và Răng - Hàm - Mặt điểm chuẩn 20.5, Dược học và Y học cổ truyền điểm chuẩn 19. Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học có điểm chuẩn 17.

Ở các ngành còn lại, gồm Dinh dưỡng, Y tế công cộng cùng các ngành thuộc nhóm ngành/lĩnh vực: Kinh tế - Quản trị, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Khoa học xã hội, Công nghệ - Kỹ thuật, Khoa học giáo dục, điểm chuẩn là 15.

Trường Đại học Gia Định điểm chuẩn ở thức thi tốt nghiệp THPT từ 15-20,5 điểm. Điểm học bạ cao nhất là 22,5 điểm, điểm chuẩn đánh giá năng lực cao nhất 700 điểm. Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn 20,5, 22,5 và 700 theo các phương thức.