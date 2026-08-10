Điểm chuẩn được xác định theo từng chương trình đào tạo và phương thức xét tuyển, gồm kết quả TestAS, học tập THPT, chứng chỉ THPT quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Kỹ thuật Cơ điện tử có điểm chuẩn cao nhất với 26,01 điểm. Tiếp đến, Quản trị số và Kinh doanh Quốc tế lấy 21 điểm; Kỹ thuật điện và Máy tính và Kỹ thuật Cơ khí cùng lấy 20,5 điểm; Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Quy trình sản xuất Bền vững lấy 20 điểm.

Các chương trình Kiến trúc, Kỹ thuật Giao thông Thông minh, Kỹ thuật Y sinh, Quản trị Kinh doanh, Tài chính và Kế toán, Kinh tế học cùng có điểm chuẩn 19 điểm. Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng có mức thấp nhất, 18 điểm.

Với phương thức xét kết quả học tập THPT, điểm chuẩn dao động từ 7,65 đến 9,21 điểm. Kỹ thuật Cơ điện tử tiếp tục dẫn đầu với 9,21 điểm; Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng thấp nhất với 7,65 điểm.

Đáng chú ý, năm 2026 VGU tuyển sinh hai chương trình mới là Quản trị số và Kinh doanh Quốc tế, Kỹ thuật Y sinh, thu hút lượng thí sinh đăng ký lớn so với chỉ tiêu.

Do chương trình đào tạo được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, thí sinh trúng tuyển phải đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ. Thí sinh cần có IELTS Academic từ 5.0 hoặc tương đương, đạt ít nhất 75/100 điểm V-ETEST, hoặc đáp ứng điều kiện điểm tiếng Anh THPT theo quy định.

Điểm chuẩn VGU năm 2026 như sau: