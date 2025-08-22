Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường theo các phương thức xét tuyển. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành dao động 20,05 - 26.

Mức điểm chuẩn vào các ngành của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cụ thể như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển trên 2.400 chỉ tiêu theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét điểm thi đánh giá năng lực, Xét chứng chỉ SAT (từ 1100/1600), Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế, Xét theo phương thức khác.

Năm nay, trường xét tuyển 10 tổ hợp môn có Lịch sử, Địa lý. Các tổ hợp này được sử dụng để xét tuyển vào các ngành như Hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Sinh dược học, Địa lý tự nhiên, Khoa học thông tin địa không gian, Quản lý đất đai, Quản lý phát triển đô thị và bất động sản, Khoa học môi trường...

Theo công bố, năm 2025, mức học phí dự kiến của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là từ 16,9 đến 38 triệu đồng/năm, tăng khoảng 1-2 triệu đồng tùy ngành.