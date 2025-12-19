XEM CLIP:

Ngày 13/12 vừa qua, Công an Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông vào hoạt động. Ngoài việc phát hiện vi phạm, xử phạt nguội, Trung tâm còn có hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giảm thiểu ùn tắc, tăng hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành đèn tín hiệu giao thông.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội chính thức được đưa vào vận hành. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Phòng CSGT (Công an Hà Nội) cho biết, hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông hoạt động hoàn toàn tự động, dựa trên việc thu thập cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về lưu lượng giao thông, thích ứng theo thời gian thực qua 957 camera lắp đặt tại 195 nút giao thông.

Đáng chú ý, hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông đã được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết lập "làn sóng xanh", tự động cảnh báo điểm ùn tắc. Đồng thời, hệ thống cũng tự động phát hiện phương tiện thuộc diện theo dõi và điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng.

Chu kỳ đèn tín hiệu giao thông sẽ được hệ thống tự động phân tích, điều chỉnh. Ảnh: Đình Hiếu

"Hà Nội đã có 6 tuyến áp dụng 'làn sóng xanh', gồm phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Quán Sứ. Giải pháp điều khiển đèn tín hiệu thông minh mới đã chứng minh hiệu quả vượt trội trên tuyến phố Huế - Hàng Bài", đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết.

Theo đánh giá của Phòng CSGT Công an Hà Nội, so với hệ thống cũ, hệ thống mới đã giúp phương tiện rút ngắn 31% thời gian hành trình, tăng tốc độ trung bình của xe di chuyển trên tuyến, giảm số lần phương tiện phải dừng chờ đèn tại các nút...

Ô tô, mô tô dẫn đoàn của CSGT được lắp hệ thống nhận diện. Ảnh: Đình Hiếu

Điểm đặc biệt của hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông này còn thể hiện ở việc khi nhận diện được xe CSGT dẫn đoàn đang làm nhiệm vụ đi qua thì đèn tín hiệu giao thông sẽ tự động chuyển xanh.

Trung tá Nguyễn Đăng Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, vừa qua, đơn vị đã lắp đặt các thiết bị nhận diện trên các mô tô và ô tô dẫn đoàn của CSGT.

"Trong quá trình đoàn xe di chuyển, hệ thống AI sẽ tự động phân tích thời gian, chu kỳ đèn, từ đó giúp đoàn xe di chuyển một cách thống nhất, an toàn. Đồng thời, hệ thống giúp hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông khi các phương tiện khác buộc phải dừng chờ để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên", Trung tá Nguyễn Đăng Tiến cho biết.