Tại họp báo do Bộ Công an tổ chức ngày 15/12, đại diện Cục CSGT thông tin về kết quả bước đầu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động của lực lượng CSGT.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT) cho biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT đang ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Cục cũng tham mưu Bộ Công an xây dựng đề án về các trung tâm thông tin chỉ huy, trung tâm điều khiển giao thông thông minh tại cục và công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Đình Hiếu

"Lực lượng CSGT ứng dụng những công nghệ mới nhất như camera AI, điều chỉnh tổ chức giao thông chu kỳ đèn tín hiệu bằng trí tuệ nhân tạo, qua đó phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông", Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng CSGT phải nỗ lực hơn. Song hành với việc ứng dụng công nghệ, CSGT cũng có chuyển biến về công tác nghiệp vụ.

"Việc kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, xử lý vi phạm tải trọng cũng như giải quyết ùn tắc, tai nạn giao thông trên đường vẫn cần lực lượng CSGT trực tiếp có mặt để thực hiện nhiệm vụ", Đại tá Nguyễn Quang Nhật nói.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Trước đó, giữa tháng 7/2025, Trung tâm thông tin chỉ huy của Cục CSGT chính thức vận hành, tiếp nhận và xử lý thông tin, hình ảnh ở các tuyến giao thông trên cả nước được truyền về từ hệ thống camera giám sát.

Ngày 13/12 vừa qua, Công an Hà Nội cũng đưa Trung tâm điều khiển giao thông và hơn 1.830 camera AI vào hoạt động, thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với nhiều lỗi vi phạm giao thông, điều khiển đèn tín hiệu tại các nút giao bằng AI nhằm giảm ùn tắc, điều hành giao thông thông minh theo thời gian thực.

Trung tâm mới được trang bị 3 hệ thống, gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự.

Đáng chú ý, hệ thống camera mới đa dạng chủng loại, tính năng. Chẳng hạn, có loại có khả năng xoay ngang, xoay dọc và zoom để mở rộng góc quan sát, phục vụ giám sát an ninh, trật tự. Đặc biệt, có camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (camera AI) để giám sát, xử lý vi phạm.

Các camera AI hỗ trợ phát hiện tối đa 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như: vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy; không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện...

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết từ khi áp dụng hệ thống camera AI, tình trạng ùn tắc tại các ngã tư giảm đáng kể, đồng thời ý thức chấp hành của người dân cũng được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số trường hợp cố tình né tránh như che biển kiểm soát. Để tăng cường hiệu quả của hệ thống, đơn vị sẽ siết chặt xử phạt các trường hợp vi phạm này.