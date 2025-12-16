Ngày 16/12, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm tại nút giao Minh Khai - Tam Trinh (Hà Nội). Đáng chú ý, tổ CSGT đã phát hiện nhiều trường hợp tài xế điều khiển xe máy cố tình che biển kiểm soát xe.

Chẳng hạn, trường hợp của tài xế N.V.T. (SN 1996, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29M1-620.XX đã bị tổ CSGT phát hiện, xử lý về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát bị che lấp.

Tài xế N.V.T. cho biết, do bản thân hay điều khiển xe chạy ngược chiều, chèn vạch… nên sợ bị camera AI phát hiện, liền nghĩ ra cách dùng xi măng trộn với cát để che biển số.

Tổ CSGT đã yêu cầu tài xế T. gạt hết cát và xi măng trên biển số, đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với nam tài xế. Tài xế T. sẽ phải nộp phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Để "bịt mắt" camera AI, tài xế T.V.N. (trú tại Hà Nội) còn dùng bã kẹo cao su để dán vào biển số xe máy.

"Tôi hay chở hàng cồng kềnh, sợ bị camera AI ghi hình hoặc người dân chụp lại được nên đã dùng bã kẹo cao su để dán vào chữ, số trên biển", tài xế T.V.N. nói.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế T.V.N. về lỗi điều khiển xe gắn biển kiểm soát bị che lấp.

Không chỉ dừng lại ở việc che biển số, các tài xế còn dùng nhiều cách để tác động, khiến biển kiểm soát xe bị mất màu hoặc mất lớp phản quang. Như trường hợp của tài xế P.V.C. (SN 1970, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 18B2-181.69, toàn bộ phần biển số đã bị mất lớp phản quang và thay đổi màu sắc.

Ban đầu, tài xế P.V.C. không thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho rằng biển số bị mờ dần theo thời gian. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ CSGT tuyên truyền, nam tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm.

"Tôi đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và nhanh chóng đến cơ quan công an để xin cấp lại biển số xe", tài xế P.V.C. nói.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, sau 3 ngày hệ thống gần 2.000 camera AI đi vào hoạt động, đa số tài xế đã chấp hành nghiêm chỉnh Luật Trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, một số ít tài xế đã nghĩ ra nhiều chiêu để "bịt mắt" camera AI. Để xử lý triệt để tình trạng này, đơn vị sẽ thường xuyên bố trí tổ tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện vi phạm.