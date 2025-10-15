Motorola vừa chính thức ra mắt chiếc Moto X70 Air tại Trung Quốc – một mẫu điện thoại tầm trung nhưng có cấu hình và thiết kế khiến ngay cả Apple lẫn Samsung cũng phải ngưỡng mộ.

Motorola vừa chính thức ra mắt chiếc Moto X70 Air siêu mỏng nhưng pin "khủng' Ảnh: Lenovo

Trong khi các “ông lớn” đang cạnh tranh nhau trong cuộc đua smartphone siêu mỏng, Motorola đã bất ngờ tung ra một sản phẩm gần như mảnh mai như Galaxy S25 Edge hay iPhone Air, nhưng lại sở hữu viên pin lớn hơn rất nhiều. Và điều ấn tượng hơn cả: mức giá của nó chắc chắn sẽ thấp hơn đáng kể.

Cấu hình ấn tượng vượt tầm trung

Dưới đây là các thông số kỹ thuật của Moto X70 Air – minh chứng cho thấy Motorola đang đặt cược lớn vào công nghệ chế tác mỏng nhẹ.

Moto X70 Air có kích thước 159.87 x 74.28 x 5.99mm, trọng lượng 159g. Máy sử dụng màn hình màn hình OLED 6,7 inch, độ phân giải 2712 x 1220 pixel, tần số quét 120Hz.

Camera sau 2 ống kính đều có cấu hình 50MP, trong khi camera trước cũng có độ phân giải 50MP.

Chiếc smartphone siêu mỏng của Motorola được trang bị chip xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB.

Cái tên Moto X70 Air khiến người ta không thể không so sánh chiếc điện thoại này với iPhone Air. Ảnh: Lenovo

Máy dùng sạc 68W có dây, 20W không dây; chống nước và bụi IP68/P69; hệ điều hành Android 16; kết nối 5G; các màu xám Gadget, xanh lá nhạt, và xanh đồng.

Đáng lưu ý, Motorola không định vị X70 Air là dòng flagship, mà chỉ là một điện thoại tầm trung cao cấp. Tuy nhiên, xét về độ mỏng, độ hoàn thiện và dung lượng pin, nó đang thách thức cả những mẫu máy cao cấp như iPhone Air hay Galaxy S25 Edge.

Một trong những điểm đáng nể nhất là viên pin 4.800mAh – dung lượng cao hơn 23% so với Galaxy S25 Edge (3.900mAh), dù hai máy gần như mỏng ngang nhau (5,99mm so với 5,8mm).

Trong khi đó, iPhone Air – được kỳ vọng là smartphone mỏng nhất thế giới – có thân chỉ 5,6mm, nhưng đổi lại, pin của nó còn nhỏ hơn cả Galaxy S25 Edge.

Để dễ hình dung, chiếc Galaxy S25 Plus với độ dày 7.3mm và nặng 190g cũng chỉ chứa pin 4.900mAh – không nhiều hơn bao nhiêu so với X70 Air, trong khi Motorola vẫn giữ được thân máy nhẹ và mảnh mai.

Rõ ràng, Motorola đã đạt được một kỳ tích kỹ thuật, tối ưu không gian bên trong để vừa duy trì thiết kế siêu mỏng, vừa đảm bảo thời lượng pin vượt trội so với đối thủ.

Không dừng ở tối ưu thiết kế, Moto X70 Air còn được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 – con chip tầm trung mới nhất của Qualcomm. Dòng chip này kế thừa Snapdragon 7 Gen 3, vốn xuất hiện trên những mẫu như Motorola Edge 50 Pro, Honor 400 hay OnePlus Nord CE4.

Moto X70 Air mỏng 5,99mm, dày hơn iPhone Air không đáng kể (5,6mm). Ảnh: Lenovo

Snapdragon 7 Gen 4 mang lại hiệu năng cải thiện rõ rệt, khả năng tiết kiệm điện tốt hơn, và hỗ trợ AI trên thiết bị – biến X70 Air trở thành chiếc điện thoại “tầm trung nhưng cao cấp”, phù hợp cho cả người dùng phổ thông lẫn những ai muốn trải nghiệm hiệu năng mạnh mà không cần chi nhiều tiền.

Hiện tại, Moto X70 Air mới được bán tại Trung Quốc, và giá bán vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, Motorola được kỳ vọng sẽ tung ra một phiên bản toàn cầu dưới tên gọi Motorola Edge 70 Air hoặc Edge 70 trong vài tháng tới.

Dù giá bán tại Trung Quốc thường không phản ánh chính xác giá quốc tế, nhiều chuyên gia dự đoán thiết bị này sẽ có giá rẻ hơn đáng kể so với iPhone Air hay Galaxy S25 Edge, nhưng vẫn mang lại trải nghiệm thiết kế và cấu hình tương đương.

Có nên chờ Moto X70 Air?

Nếu bạn đang ở ngoài Trung Quốc, câu trả lời hiện tại là: hãy chờ. Bởi ngay cả khi dòng Edge 70 được phát hành quốc tế, người dùng vẫn sẽ đối mặt với bài toán lựa chọn.

Ở thời điểm này, khó có hãng nào vừa đạt độ mỏng dưới 6mm, vừa chứa pin 4.800mAh – một tiêu chuẩn mới cho smartphone siêu mỏng. Tuy nhiên, Motorola chắc chắn không phải hãng duy nhất tham gia “cuộc đua Air”. Các thương hiệu lớn khác sẽ sớm theo bước, mang đến những thiết bị mỏng hơn, nhẹ hơn, và có thể rẻ hơn.

Do đó, lời khuyên hợp lý là hãy ngắm nhìn Moto X70 Air từ xa, đánh giá tiềm năng của nó như một biểu tượng mở màn cho kỷ nguyên smartphone siêu mỏng tầm trung, và chờ xem làn sóng tiếp theo của những “chiến binh Air” Android sẽ mang đến những gì.

Moto X70 Air không chỉ là một chiếc điện thoại – mà là tuyên ngôn mới của Motorola: mỏng hơn, bền hơn, và pin lớn hơn – tất cả trong một thiết kế thanh lịch đầy táo bạo. Nếu Apple và Samsung đang đặt chuẩn mực cho smartphone cao cấp, thì Motorola vừa chứng minh rằng ngay cả phân khúc tầm trung cũng có thể khiến họ phải ngoái nhìn.

