Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) mới đây đã chính thức thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ tỉnh An Giang về tỉnh Đồng Nai.

Lý giải cho việc chuyển đổi trụ sở chính về Đông Nai, Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, Đồng Nai là địa phương có quy mô kinh tế đứng thứ tư cả nước chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ngày 30/4/2026 và là một cực tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.

Với việc chuyển trụ sở chính, KienlongBank sẽ là ngân hàng đầu tiên đặt trụ sở chính tại tỉnh Đồng Nai.

KienlongBank hiện đang đặt trụ sở chính tại số 40-42-44 Phạm Hồng Thái, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Việc chuyển đổi trụ sở chính cũng đã và đang là xu thế chung của nhiều ngân hàng. Trước đó, Eximbank đã chuyển trụ sở chính từ TP.HCM ra Hà Nội. Theo đó, căn cứ Quyết định số 247/QĐ-NHNN ngày 13/2/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Eximbank chính thức thay đổi địa điểm trụ sở chính mới, được đặt tại số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

LPBank cũng đã thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính từ thành phố Hà Nội về tỉnh Ninh Bình. Cụ thể, địa điểm trụ sở chính cũ của LPBank tại tòa nhà LPBank Tower, số 210 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội được thay thế bằng địa điểm mới tại số 8, ngõ 1, đường Tôn Đức Thắng, phố 11, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Gần đây nhất, ĐHĐCĐ thường niên Ngân hàng Sacombank cũng đã thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính từ 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh về một địa điểm mới và giao HĐQT toàn quyền lựa chọn.