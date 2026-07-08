Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa công bố mức điểm sàn theo điểm thi tốt nghiệp từ 16 đến 20 điểm. Đây là tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển, bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có điểm sàn cao nhất là 20 theo phương thức thi tốt nghiệp THPT. Các ngành còn lại lấy điểm sàn 16-17.

Điểm sàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 như sau:

Năm 2026, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển gần 8.300 sinh viên, trong đó phần lớn dành cho chương trình chuẩn. Trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, xét học bạ, xét kết hợp học sinh giỏi THPT và có thành tích vượt trội.

Trong khi đó, điểm sàn tại Học viện Phụ nữ Việt Nam năm nay từ 16 đến 19 điểm, tùy từng ngành đào tạo. Trong đó, cao nhất là ngành Truyền thông đa phương tiện. Xếp sau đó là các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tâm lý học, Chương trình truyền thông xã hội cùng lấy điểm sàn là 18. Các ngành còn lại có điểm sàn 16.

Điểm sàn Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2026 như sau:

Năm 2026, Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển 2.290 chỉ tiêu, tập trung tại Hà Nội, đồng thời mở rộng hai ngành đào tạo cử nhân Công tác xã hội, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại TPHCM.

Học viện tuyển sinh theo các phương thức gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét phương thức khác (áp dụng cho đối tượng dự bị đại học).

Về mức học phí, học viện dự kiến thu 575.000-630.000 đồng/tín chỉ hệ đại học chính quy, tùy thuộc từng ngành hoặc chương trình đào tạo.