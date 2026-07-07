Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông ngày 7/7 công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là 20 với cơ sở phía Bắc, 16,5 với cơ sở phía Nam. Mức này đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Điểm sàn của chương trình thạc sĩ tài năng và chương trình Vi mạch bán dẫn sẽ được Học viện thông báo sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Đối với các phương thức tuyển sinh khác, điểm sàn được quy đổi tương đương theo bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển và đáp ứng yêu cầu về điều kiện nguồn tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Ảnh: PTIT

Năm nay, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông tuyển 8.000 sinh viên cho cả hai cơ sở ở Hà Nội và TPHCM bằng 5 phương thức: Xét tuyển tài năng, xét dựa vào chứng chỉ quốc tế, xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với học bạ.

Năm 2025, điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ 21 đến 26,21/30. Học phí khoảng 29,6-62,5 triệu đồng. Trong đó, mức thu chương trình đại trà trung bình từ 29,6 đến 37,6 triệu đồng. Học phí chương trình chất lượng cao là 49,2-55 triệu, các chương trình liên kết quốc tế là 54-62,5 triệu đồng.