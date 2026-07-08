Theo đó, ngành Răng - Hàm - Mặt có điểm sàn cao nhất với 23 điểm. Xếp sau đó là ngành Y khoa với 22 điểm.

Hai ngành Dược học và Y học dự phòng cùng có mức điểm sàn 20. Các ngành còn lại cùng lấy 18 điểm.

Điểm sàn Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên năm 2026 như sau:

Ngoài ra, Đại học Thái Nguyên cũng công bố điểm sàn của các trường, khoa khác. Tại Trường Đại học Sư phạm, điểm sàn 17-22,5, trong đó cao nhất là Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý.

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp có điểm sàn 16-23, trong đó cao nhất là ngành Công nghệ điện tử, bán dẫn và vi mạch.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh có điểm sàn 17-20, trong đó ngành Luật kinh tế lấy cao nhất.

Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông có điểm sàn 16-23, trong đó cao nhất là ngành Vi mạch bán dẫn.

Trường Đại học Nông lâm có điểm sàn vào các ngành là 16, Trường Ngoại ngữ có điểm sàn 16-20, trong khi Trường Đại học Khoa học có sàn từ 16-22,5.

Khoa Quốc tế của Đại học Thái Nguyên có sàn 16-17.

Những mức trên chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có.

Năm 2026, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh hơn 28.000 chỉ tiêu vào các trường, khoa thành viên. Đại học này tuyển sinh theo 8 phương thức, trong đó mỗi đơn vị đào tạo tuyển sinh không quá 5 phương thức.